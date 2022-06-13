Басурин: у националистов в Северодонецке не осталось шансов на бегство

Силы ВСУ лишились возможности покинуть Северодонецк. Об этом заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «Интерфакс».
«Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском. Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались [в Северодонецке] навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — заявил Басурин.
Уточняется, что в минувшую субботу, 11 июня, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что военные ВСУ до сих пор находятся в промзоне химического завода «Азот», расположенного в Северодонецке.
На следующий появилось сообщение о том, что брать штурмом завод не планируется. В самом народном совете ЛНР заявили, что «завод в блокаде». Власти ЛНР уверены, что украинские военнослужащие, оставшиеся там, «будут вынуждены сдаться».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.