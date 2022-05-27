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Басурин: сопротивление ВСУ на окраинах Красного Лимана будет недолгим

Басурин: сопротивление ВСУ на окраинах Красного Лимана будет недолгим
prt scr youtube.com/Телеканал Оплот ТВ

Народная милиция ДНР не ожидает серьезного сопротивления со стороны Вооруженных сил Украины на окраинах Красного Лимана, заявил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин.

В эфире телеканала «Россия-1» он отметил, что большая часть населенного пункта перешла под контроль ополченцев. Ожидается, что последние очаги сопротивления украинских войск будут сломлены в ближайшее время.

«Вчера глава республики (Денис Пушилин) заявлял, что мы контролируем 90% данного населенного пункта. Сопротивление на окраинах еще есть, но оно будет недолго», — заверил Басурин.

Ранее глава ДНР сообщал, что донецкие подразделения уже вошли в населенный пункт и проводят зачистку в городской черте. По его словам, окончательное освобождение Красного Лимана является делом считанных дней.

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