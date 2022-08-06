Басурин сообщил о ликвидации трех гаубиц M777 и танка ВСУ в боях на территории ДНР

Союзные войска за минувшие сутки уничтожили три гаубицы M777, переданные Вооруженным силам Украины из США, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, в боях на территории республики также были ликвидированы танк и две реактивные системы залпового огня «Град» противника.
«Совместными действиями уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки БМ-21 “Град”, три гаубицы М777, один танк и один грузовой автомобиль», — рассказал Басурин.
Кроме того, союзные войска подавили три огневые точки ВСУ в районе Авдеевки, Камышевки и Первомайского.