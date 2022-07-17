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Басурин: силы НМ ДНР используют трофейную технику из «Азовстали» для освобождения Донбасса

Басурин: силы НМ ДНР используют трофейную технику из «Азовстали» для освобождения Донбасса
Федеральное агентство новостей

Бронетехника Вооруженных сил Украины, захваченная силами Народной милиции ДНР в качестве трофеев на территории завода «Азовсталь», задействована в спецоперации по освобождению Донбасса. Об этом говорится в сообщении официального представителя военного ведомства Эдуарда Басурина.

Также он отметил, что сейчас в Мариуполе проходит выставка оружия и военной техники ВСУ, передает «Звезда». На экспозиции показаны образцы не только украинского, но и западного вооружения.

«Мы хотели показать жителям Мариуполя, что мы здесь присутствуем и больше никогда не уйдем» — подчеркнул Басурин.

Ранее пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что силам республики за сутки удалось подавить две огневые точки украинской армии в районе Авдеевки и Красногоровки.

Вооружение ВСУ ДНР Донбасс Украина
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