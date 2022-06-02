Басурин: силы НМ ДНР через несколько дней закроют «котел» в районе Лисичанска и Северодонецка

Военнослужащие Народной милиции ДНР совместно с подразделениями ВС РФ успешно продолжают спецоперацию по защите и освобождению Донбасса. Об этом сообщил заместитель начальника управления ведомства Эдуард Басурин.
По словам чиновника, союзные силы уже через несколько дней смогут полностью закрыть «котел» в районе Лисичанска и Северодонецка.
«Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть “котел”, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска», — уточнил Басурин.
Военный также отметил, что освобождение этих городов от украинских националистов является одной из важнейших задач, так как в регионе расположен ряд крупных химзаводов.