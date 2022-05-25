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Басурин: НМ ДНР применяет тактику малых котлов под Авдеевкой для сохранения жизни населения

Басурин: НМ ДНР применяет тактику малых котлов под Авдеевкой для сохранения жизни населения
Федеральное агентство новостей

Народная милиция ДНР пользуется тактикой малых котлов на авдеевском направлении, чтобы сберечь жизни мирных жителей, заявил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин.

В эфире Первого канала он рассказал, что такая тактика подразумевает отрезание подразделений противника от снабжения и от взаимной поддержки, которую они могут оказывать. После этого с блокированными военнослужащими начинается как военная, так и психологическая и информационная работа.

«Потому что, я еще раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а еще и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать», — сказал Басурин.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР приступила к активной фазе освобождения города Красный Лиман на территории республики.

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