Басурин: НМ ДНР полностью завершит зачистку «Азовстали» в течение двух-трех недель

«После освобождения “Азовстали” произойдет полная зачистка в течение двух-трех недель, потому что территория большая, спрятаться есть где, плюс несогласованность общего командования на “Азовстали”, она привела к тому, что каждый жил по-своему и каждый прятался в своем углу. Поэтому это возможно, что будут находить», — сказал Басурин.