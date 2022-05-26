Басурин: НМ ДНР полностью завершит зачистку «Азовстали» в течение двух-трех недель

Окончательная зачистка металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет завершена в течение ближайших нескольких недель, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В эфире Первого канала он отметил, что на территории предприятия еще находятся спрятавшиеся или отставшие от сдачи в плен украинские военные. Для того, чтобы найти их и полностью зачистить завод, НМ ДНР потребуется от двух до трех недель.
«После освобождения “Азовстали” произойдет полная зачистка в течение двух-трех недель, потому что территория большая, спрятаться есть где, плюс несогласованность общего командования на “Азовстали”, она привела к тому, что каждый жил по-своему и каждый прятался в своем углу. Поэтому это возможно, что будут находить», — сказал Басурин.
При этом он подчеркнул, что где бы ни прятались на территории комбината украинские военнослужащие и националисты, все они будут найдены.