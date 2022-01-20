Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту хищения золота скифов из крымских музеев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о протекании процессуальной проверки по факту невозвращения четырем музеям Крыма скифского золота. Такое сообщение опубликовали на портале ведомства.

Глава федерального органа также поручил ГСУСК России предоставить весь объем помощи коллегам из регионального подразделения при выяснении деталей произошедшего, пишет RT. Ранее Бастрыкин также поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК РФ во взаимодействии с МИД поспособствовать в проведении проверки и тщательно расследовать ситуацию с коллекцией золота скифов.

«Председатель СК России поручил предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки», — следует из заявления СКР.

Ранее Апелляционный суд Амстердама вынес вердикт о передаче скифского золота в собственность Украины. В Кремле, в свою очередь, заявляли, что экспонаты должны быть возвращены в крымские музеи.

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