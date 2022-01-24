Бастрыкин взял на особый контроль дело о нападении бродячих собак на людей

Бастрыкин взял на особый контроль дело о нападении бродячих собак на людей Новости
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на россиян, которые произошли в Кемеровской, Сахалинской областях, Камчатском крае и ЕАО.

СК России по Сахалинской области по факту нападения бродячих собак на детей в пгт Шахтерск расследует дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин поручил руководителю регионального СК РФ детально разобраться в произошедших случаях и представить доклад о проводимых следственных действиях.

Ранее стая собак растерзала семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкальском крае. Тело ребенка обнаружили на пустыре. После инцидента местные жители устроили стихийный митинг у здания администрации. Люди требовали решить проблему с бродячими псами, сообщал телеканал «360».

 
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