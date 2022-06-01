Бастрыкин: ВСУ по своей жестокости превзошли гитлеровскую армию

«А военная техника размещалась в гражданских объектах, заведомо обрекая все вокруг на большие разрушения. В этих проявлениях жестокости украинские силовики, вероятно, могут дать фору даже гитлеровской армии», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».