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Бастрыкин: ВСУ по своей жестокости превзошли гитлеровскую армию

Бастрыкин: ВСУ по своей жестокости превзошли гитлеровскую армию
Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Украинские силовики по своей жестокости могут дать фору даже солдатам гитлеровской армии. Такое мнение высказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава ведомства напомнил, что украинская армия размещает военную технику в гражданских объектах. В этом проявлении жестокости они могут дать фору гитлеровской армии.

«А военная техника размещалась в гражданских объектах, заведомо обрекая все вокруг на большие разрушения. В этих проявлениях жестокости украинские силовики, вероятно, могут дать фору даже гитлеровской армии», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Глава СК России также сообщил о ходе расследования в отношении украинских силовиков. На данный момент следователи завершили расследование уже по 11 уголовным делам.

александр бастрыкин ВСУ ск россии
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