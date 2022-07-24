Бастрыкин раскрыл истинную мотивацию нацистов «Азова»

Бойцов националистического батальона «Азов»* (против членов нацбата в РФ возбуждены уголовные дела) объединяет лишь желание убивать невинных людей. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Следователи выяснили, что в этом подразделении состоят лица разного возраста, уровня образования и жизненного опыта. Но они едины в своей непоколебимости убивать ни в чем неповинных людей. В этом вся суть националистов “Азова”», — считает Бастрыкин.
По словам Бастрыкина, следствие располагает достаточным количеством доказательств, подтверждающих общие цели участников националистического формирования. Всего сейчас возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым проходит более 400 лиц.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела