Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства жестокого обращения нацистов с пленными на Украине

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Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин потребовал изучить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистами с пленными военными.
Проверку начали после публикации кадров в Сети. На них было видно, что солдатам прострелили ноги и не оказали необходимой помощи. Предварительно установлено, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
Председатель СК поручил следователям установить все детали случившегося, а также выявить всех причастных к преступлению лиц.
Ранее Минобороны России сообщало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
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