Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения на дипломатов РФ в Польше

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту нападения на российских дипломатов в Польше, сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата дать правовую оценку факту нападения на посла Российской Федерации Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов в Польше», — говорится в сообщении.
В понедельник, 9 мая, в Варшаве неизвестные облили красной краской посла РФ Сергея Андреева и других российских дипломатов, когда они пытались возложить на кладбище венок в память о погибших советских воинах в боях с фашистскими захватчиками. Следователи установят личности, причастные к нападению, и примут меры по привлечению их к уголовной ответственности.