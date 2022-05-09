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    Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения на дипломатов РФ в Польше

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения на дипломатов РФ в Польше

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    sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту нападения на российских дипломатов в Польше, сообщает пресс-служба ведомства.

    «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата дать правовую оценку факту нападения на посла Российской Федерации Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов в Польше», — говорится в сообщении.

    В понедельник, 9 мая, в Варшаве неизвестные облили красной краской посла РФ Сергея Андреева и других российских дипломатов, когда они пытались возложить на кладбище венок в память о погибших советских воинах в боях с фашистскими захватчиками. Следователи установят личности, причастные к нападению, и примут меры по привлечению их к уголовной ответственности.

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