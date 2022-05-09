Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения на дипломатов РФ в Польше

В понедельник, 9 мая, в Варшаве неизвестные облили красной краской посла РФ Сергея Андреева и других российских дипломатов, когда они пытались возложить на кладбище венок в память о погибших советских воинах в боях с фашистскими захватчиками. Следователи установят личности, причастные к нападению, и примут меры по привлечению их к уголовной ответственности.