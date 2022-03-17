Бастрыкин поручил проверить призывы Гордона к насилию против россиян

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Председатель Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского журналиста
Дмитрия Гордона. Последний призывал к насилию в отношении российских военных,
задействованных в спецоперации на Украине.
Высказывание было озвучено в эфире телеканала «Украина 24».
Следователи проверят все обстоятельства и детали происшествия, а позже решат
вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста.
«Председатель
Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин
поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской
Федерации организовать проведение процессуальной проверки в отношении
украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к
насилию в отношении российских военных», — следует из сообщения СКР.
Россия
начала специальную военную операцию по защите Донбасса утром 24 февраля. По
словам российского президента Владимира Путина, целью спецоперации также
является денацификация и демилитаризация Украины. Силы ВС России производят
удары только по объектам военной инфраструктуры, дополнительно организуя
«зеленые» коридоры для мирного населения окруженных городов.