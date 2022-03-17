Бастрыкин поручил проверить призывы Гордона к насилию против россиян

global look press/Russian Investigative Committee Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

global look press/Russian Investigative Committee

Председатель Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского журналиста
Дмитрия Гордона. Последний призывал к насилию в отношении российских военных,
задействованных в спецоперации на Украине.  

Высказывание было озвучено в эфире телеканала «Украина 24».
Следователи проверят все обстоятельства и детали происшествия, а позже решат
вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста.

«Председатель
Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин
поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской
Федерации организовать проведение процессуальной проверки в отношении
украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к
насилию в отношении российских военных», — следует из сообщения СКР.

Россия
начала специальную военную операцию по защите Донбасса утром 24 февраля. По
словам российского президента Владимира Путина, целью спецоперации также
является денацификация и демилитаризация Украины. Силы ВС России производят
удары только по объектам военной инфраструктуры, дополнительно организуя
«зеленые» коридоры для мирного населения окруженных городов.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru