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    Бастрыкин поручил проверить порочащие честь маршала Жукова высказывания в Сети

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бастрыкин поручил проверить порочащие честь маршала Жукова высказывания в Сети

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    global look press/Russian Investigative Committee

    Руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения Государственного исторического музей на фоне публикации в Сети информации, порочащей честь советского маршала Георгия Жукова.

    «По результатам проверки рассмотреть вопрос о привлечении лица к установленной законом ответственности», — отмечается в сообщении ведомства.

    Ранее в России было возбуждено уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове.

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