Бастрыкин поручил проверить порочащие честь маршала Жукова высказывания в Сети

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения Государственного исторического музей на фоне публикации в Сети информации, порочащей честь советского маршала Георгия Жукова.
«По результатам проверки рассмотреть вопрос о привлечении лица к установленной законом ответственности», — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее в России было возбуждено уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове.
загрузка...