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Бастрыкин поручил проверить обращение о сносе Дома Шагина в Петербурге

Бастрыкин поручил проверить обращение о сносе Дома Шагина в Петербурге
Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки, организованной после обращения о сносе Дома Шагина в Петербурге, сообщили в ведомстве.

СМИ ранее распространили информацию о начале работ по сносу объекта культурного наследия, расположенного на набережной Фонтанки. Результатом демонтажа стало повреждение, в том числе соседних домов.

«Председатель Следственного комитета дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. представить доклад о ходе проведенных проверочных мероприятий», — отмечается в сообщении.

Ранее на совещании Бастрыкину доложили о ходе расследования уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками Комитета по госконтролю и охране памятников истории и культуры в Петербурге.

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