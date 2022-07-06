Бастрыкин поручил проверить обращение о сносе Дома Шагина в Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки, организованной после обращения о сносе Дома Шагина в Петербурге, сообщили в ведомстве.
СМИ ранее распространили информацию о начале работ по сносу объекта культурного наследия, расположенного на набережной Фонтанки. Результатом демонтажа стало повреждение, в том числе соседних домов.
«Председатель Следственного комитета дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. представить доклад о ходе проведенных проверочных мероприятий», — отмечается в сообщении.
Ранее на совещании Бастрыкину доложили о ходе расследования уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками Комитета по госконтролю и охране памятников истории и культуры в Петербурге.