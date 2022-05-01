Бастрыкин поручил проверить данные о карательных рейдах украинских нацистов в Николаеве

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о карательных рейдах украинских националистов в рамках уголовных дел.
По имеющимся данным, боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в Николаеве с целью проверки местных жителей на предмет наличия признаков пророссийских взглядов и фактов взаимодействия с представителями народной милиции ЛНР и ДНР.
Подозреваемых задерживают, пытают и угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над близкими.
На Украине продолжается спецоперация РФ, основной целью которой является демилитаризация киевского режима. Минобороны России представило документы, подтверждающие подготовку украинских военных к силовой акции против Донбасса.
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