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    Бастрыкин поручил проверить данные о карательных рейдах украинских нацистов в Николаеве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бастрыкин поручил проверить данные о карательных рейдах украинских нацистов в Николаеве

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    Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о карательных рейдах украинских националистов в рамках уголовных дел.

    По имеющимся данным, боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в Николаеве с целью проверки местных жителей на предмет наличия признаков пророссийских взглядов и фактов взаимодействия с представителями народной милиции ЛНР и ДНР.

    Подозреваемых задерживают, пытают и угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над близкими.

    На Украине продолжается спецоперация РФ, основной целью которой является демилитаризация киевского режима. Минобороны России представило документы, подтверждающие подготовку украинских военных к силовой акции против Донбасса.

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