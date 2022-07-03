Бастрыкин настаивает на пересмотре мягкого приговора по делу о смерти детей на Сямозере

Суд освободил от наказания сотрудниц департамента труда и социальной защиты Москвы, которые были признаны виновными в халатности, что повлекло смерть детей в Карелии. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин не согласен с вердиктом.
Он обратился к генпрокурору с просьбой тщательно изучить приговор, а при наличии процессуальных нарушений – обжаловать. Кроме того, Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проанализировать обстоятельства, на основании которых судья принял чрезмерно мягкое решение, и предоставить доклад.
Напомним, что трагедия произошла в июне 2016 года. В сплав на двух каноэ по Сямозеру отправились 47 детей и четверо сопровождающих. У несовершеннолетних не было спасательных жилетов, подходящих по размерам. Кроме того, плавсредства оказались неисправными. Водный поход был начат незадолго до начала шторма. Маршрут не был зарегистрирован в МЧС. На озере тогда погибли 14 детей.
Чиновницы получили несколько лет заключения. Между тем судья посчитал, что срок давности истек, поэтому освободил фигуранток от наказания.