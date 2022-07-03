Бастрыкин настаивает на пересмотре мягкого приговора по делу о смерти детей на Сямозере

Напомним, что трагедия произошла в июне 2016 года. В сплав на двух каноэ по Сямозеру отправились 47 детей и четверо сопровождающих. У несовершеннолетних не было спасательных жилетов, подходящих по размерам. Кроме того, плавсредства оказались неисправными. Водный поход был начат незадолго до начала шторма. Маршрут не был зарегистрирован в МЧС. На озере тогда погибли 14 детей.