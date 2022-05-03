Бастрыкин: две тысячи военнопленных из Украины находятся в России

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На территории России в настоящее время находятся более двух тысяч украинских военнопленных. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В интервью для RT он отметил, что бойцы ВСУ добровольно сложили оружие. Среди них — пять командиров бригад, которые воевали в Донбассе.
«Следователи с ними работают, узнают много деталей об обстоятельствах преступлений украинского режима. Показания эти касаются в том числе и работы с иностранными инструкторами», — сказал Бастрыкин.
Полученные данные позволили Следкому возбудить уголовные дела против 75 наемников. Они прибыли на Украину из США, Канады, Грузии, Норвегии и Великобритании.
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