    В тренде

    Бастрыкин: две тысячи военнопленных из Украины находятся в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бастрыкин: две тысячи военнопленных из Украины находятся в России

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

    На территории России в настоящее время находятся более двух тысяч украинских военнопленных. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

    В интервью для RT он отметил, что бойцы ВСУ добровольно сложили оружие. Среди них — пять командиров бригад, которые воевали в Донбассе.

    «Следователи с ними работают, узнают много деталей об обстоятельствах преступлений украинского режима. Показания эти касаются в том числе и работы с иностранными инструкторами», — сказал Бастрыкин.

    Полученные данные позволили Следкому возбудить уголовные дела против 75 наемников. Они прибыли на Украину из США, Канады, Грузии, Норвегии и Великобритании.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »