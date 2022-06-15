Баста заявил, что пробуется на роль ведущего в шоу “Вечерний Ургант”

Рэпер Баста

Рэпер Баста может стать новым ведущим шоу “Вечерний Ургант”. Об этом он рассказал в недавнем выпуске YouTube-шоу MC TAXI. Я сейчас пробуюсь на роль ведущего шоу “Вечерний Ургант”, и посмотрим, как это все будет,

— сказал он. Пошутил музыкант или нет, пока неясно, подробностей он раскрывать не стал.

Шоу “Вечерний Ургант” ни разу не вышло в эфир с конца февраля. По официальной версии пресс-службы Первого канала, шоу не выходит в эфир из-за общественно-политической ситуации. В сети несколько раз появлялась информация о закрытии шоу, однако подтверждения эти слухи не получили.

Ранее ведущий программы Иван Ургант осудил военную спецоперацию РФ на Украине, после чего его заподозрили в эмиграции: в сети появлялись слухи о том, что он продает недвижимость в России и даже собирается давать концерты за границей. Сам шоумен все это опроверг.

К сожалению, такое время, что все, что у людей в голове в самых разных фантазиях возникает, неожиданно вдруг оказывается на бумаге или в каких-то телеграм-каналах. Я уверен, что люди вдумчивые и внимательные этому не верят, потому что это глупости, — написал он в телеграм-канале.

После начала военной спецоперации РФ на Украине Россию покинули многие звезды, в том числе Максим Галкин. На шоу “Сегодня вечером” его заменил Николай Цискаридзе, который стал новым ведущим программы.