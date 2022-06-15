Баста может стать новым ведущим «Вечернего Урганта»

Рэпер Баста может стать новым ведущим развлекательного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Программа ушла из сетки вещания после начала спецоперации на Украине. Телеканалы решили ставить больше политических шоу и отправить на каникулы развлекательные программы. Ходили слухи, что Иван Ургант, уехавший за границу, но уже вернувшийся в Россию, может потерять кресло ведущего вечерней передачи.
Баста сообщил, что проходит кастинг на роль ведущего «Вечернего Урганта». Планируют ли продюсеры заменить Урганта, остается загадкой.
«Я сейчас пробуюсь на роль ведущего «Вечерний Ургант», и посмотрим, как это все будет», — сообщил рэпер на шоу MC TAXI.
«Вечерний Ургант» выходит на ТВ с 2012 года. Главным ведущим шоу является Иван Ургант. Вместе с ним программу ведут Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков и Алла Михеева.