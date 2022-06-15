Баста может стать новым ведущим «Вечернего Урганта»

Программа ушла из сетки вещания после начала спецоперации на Украине. Телеканалы решили ставить больше политических шоу и отправить на каникулы развлекательные программы. Ходили слухи, что Иван Ургант, уехавший за границу, но уже вернувшийся в Россию, может потерять кресло ведущего вечерней передачи.