Басманный суд арестовал бывшего замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича

Следствие установило, что в 2020 год бывший замглавы МЧС организовал выделение из федерального бюджета свыше 969 млн рублей. Деньги предназначались на строительство в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. Медучреждение было построено без учета климатических особенностей, и через какое-то время его снесли.