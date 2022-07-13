Басманный суд арестовал бывшего замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича

Басманный суд Москвы арестовал до 11 сентября экс-замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича. Фигурант обвиняется в превышении должностных полномочий.
Следствие установило, что в 2020 год бывший замглавы МЧС организовал выделение из федерального бюджета свыше 969 млн рублей. Деньги предназначались на строительство в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. Медучреждение было построено без учета климатических особенностей, и через какое-то время его снесли.
Андрей Гурович, отвечавший за бюджетные средства, сознался в суде, что знал о просчетах, но не предпринял никаких действий. Мурманской области был причинен ущерб в размере более 323 млн рублей.