Басков вспомнил, как Киркоров обратился к нему с пугающей просьбой

Певец Николай Басков рассказал о пугающей просьбе, с которой обратился к нему король эстрады Филипп Киркоров. Исполнитель болгарского происхождения внезапно заговорил с коллегой о смерти.
«Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом», — вспомнил знаменитый блондин в эфире шоу «Привет, Андрей!».
По словам Баскова, его коллега объяснил предложение с практической точки зрения. Король эстрады задумался о комфорте поклонников. Киркоров считает, что фанатам будет очень удобно приходить на могилы сразу к обоим певцам, когда их не станет.