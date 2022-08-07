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Басков вспомнил, как Киркоров обратился к нему с пугающей просьбой

Басков вспомнил, как Киркоров обратился к нему с пугающей просьбой
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Певец Николай Басков рассказал о пугающей просьбе, с которой обратился к нему король эстрады Филипп Киркоров. Исполнитель болгарского происхождения внезапно заговорил с коллегой о смерти.

«Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом», — вспомнил знаменитый блондин в эфире шоу «Привет, Андрей!».

По словам Баскова, его коллега объяснил предложение с практической точки зрения. Король эстрады задумался о комфорте поклонников. Киркоров считает, что фанатам будет очень удобно приходить на могилы сразу к обоим певцам, когда их не станет.

Басков звезды Киркоров
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RusNewsToday24
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