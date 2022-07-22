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Басков призвал Хаматову выбросить все свои работы в российском кино в мусорку

Басков призвал Хаматову выбросить все свои работы в российском кино в мусорку
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Известный российский певец Николай Басков высказался о знаменитостях, которые покинули страну после начала спецоперации. Артист призвал актрису Чулпан Хаматову отречься от всех работ в российском кино, сообщает CT News.

Певец отметил, что в последнее время часто наблюдает, как звезды, примерившие на себя роль «Совести Нации», поливают грязью Россию. А потом на экраны выходят фильмы с их участием.

«Почему бы Чулпан Хаматовой не быть последовательной и не призвать вслед за Иваром Калныньшем выбросить в мусорку все свои работы в российском кино…» — написал Басков.

Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным.

Среди таких артистов оказались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.

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