Басков предложил создать аналог Евровидения в России

Эстрадный певец Николай Басков вместе с членами Российской музыкальной ассоциации думает над созданием замены международного музыкального конкурса «Евровидение».
По словам исполнителя хита «Зараза», в России необходим собственный конкурс, в котором участники из дружественных стран будут петь на русском языке. Басков отметил, что это поможет не только популяризировать культуру страны, но и дать возможность другим представить свою национальную музыку.
«В этом начинается взаимоотношение культуры, начинается распространение уважения к русским и русской культуре», — цитирует певца Пятый канал.
Звезда объяснила, что это решение обсуждается с другими членами Российской музыкальной ассоциации, в которую вошли певцы Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.
Ранее их объединение раскритиковал музыкант Прохор Шаляпин. Он заявил, что артисты не смогут выполнить заявленную цель помочь начинающим артистам, поскольку сами многие годы «ломились» на конкурс «Евровидение» и перекрывали дорогу молодежи.