Басков положительно отреагировал на запрет десяткам украинских артистов въезжать в РФ

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Певец Николай Басков ответил на запрет десяткам украинских артистов въезжать в РФ. Вокалист заявил, что данное решение является верным.
СМИ сообщили, что на ряд украинских звезд наложили запрет на посещение России. Так, например, под ограничения попали Светлана Лобода, Верка Сердючка, Макс Барских, Monatik, Андрей Бедняков и многие другие. Сложившуюся ситуацию прокомментировал Басков.
«Это правильно и логично», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме этого, в данный список, по данным СМИ, попал блогер Антон Птушкин. Однако официальная информация об этом пока опубликована не была.
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