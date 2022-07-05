Басков и Лугачев посетят юбилейный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга — 2022»

Крупнейший в России и всей Восточной Европе фестиваль отмечает свое 30-летие. В честь этого на сцену Ледового дворца выйдут исполнители Николай Басков, Султан Лугачев, Люся Чеботина, Хабиб, Аня Покров, Дима Билан, группа «Земляне» и еще более 30 звезд.