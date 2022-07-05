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Басков и Лугачев посетят юбилейный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга — 2022»

Басков и Лугачев посетят юбилейный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга — 2022»
Пресс-служба фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга — 2022»

Юбилейный международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга — 2022» посетят самые яркие звезды российского шоу-бизнеса.

Крупнейший в России и всей Восточной Европе фестиваль отмечает свое 30-летие. В честь этого на сцену Ледового дворца выйдут исполнители Николай Басков, Султан Лугачев, Люся Чеботина, Хабиб, Аня Покров, Дима Билан, группа «Земляне» и еще более 30 звезд.

Все желающие смогут посетить грандиозный концерт «Белые ночи Санкт-Петербурга» 18 и 19 июля, а также посмотреть прямую трансляцию мероприятия на Первом канале, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля. 

Напомним, «Белые ночи Санкт-Петербурга» проходит с 1992 года, он был официально зарегистрирован Международной федерацией фестивальных организаций (FIDOF). В 2022 году генеральным партнером стал ПАО «Газпром».

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