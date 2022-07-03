Башня Capital Towers вспыхнула в центре Москвы

Одна из башен жилого комплекса Capital Tower загорелась в Москва-сити. Подробности сообщили в Сети.
По предварительным данным, возгорание началось на 55 этаже башни. К месту случившегося приехали экстренные службы российской столицы. На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало.
Судя по видеокадрам, пожар начался вечером. На месте работают спасатели. Им предстоит установить причины случившегося.
Недавно пожар произошел в частной наркологической клинике на проезде Черского. Погибла пациентка, трое мужчин пострадали, их госпитализировали, передает телеканал «360».