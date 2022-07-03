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Башня Capital Towers вспыхнула в центре Москвы

Башня Capital Towers вспыхнула в центре Москвы
Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Одна из башен жилого комплекса Capital Tower загорелась в Москва-сити. Подробности сообщили в Сети. 

По предварительным данным, возгорание началось на 55 этаже башни. К месту случившегося приехали экстренные службы российской столицы. На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало. 

Судя по видеокадрам, пожар начался вечером. На месте работают спасатели. Им предстоит установить причины случившегося.

Недавно пожар произошел в частной наркологической клинике на проезде Черского. Погибла пациентка, трое мужчин пострадали, их госпитализировали, передает телеканал «360». 

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RusNewsToday24
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