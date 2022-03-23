Баширов раскрыл хитрость, которая позволит Польше ввести войска на Украину

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Польские власти могут принять решение о вводе войск на западные территории Украины. Такой вариант развития событий становится все более реалистичным, утверждает политический эксперт Марат Баширов.

В своем телеграм-канале он озвучил мнение о том, что американский лидер Джо Байден в ходе предстоящего европейского турне, в рамках которого он в том числе посетит Варшаву, может санкционировать ввод польских подразделений в западные регионы Украины. Баширов объяснил хитрость, которой может воспользоваться Киев, чтобы добиться получения реальной военной поддержки со стороны Польши.

Политолог допустил, что глава Украины Зеленский обратится с просьбой о помощи не к Североатлантическому альянсу, а к Варшаве, которая в итоге даст добро на отправку своих войск. Следом к «движению» может присоединиться и Литва, спрогнозировал Баширов.

«В этом случае будет вероятность, что по итогам переговоров установят на Украине серую зону, чтобы наши военные и подразделения Польши не сталкивались​. Конечно, это идет вразрез с уставом Альянса, однако в настоящий момент все правила отброшены», – констатировал эксперт.

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