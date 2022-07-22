Башаров призвал сбежавшую из России Хаматову вспомнить о Родине

«Ну уехала и уехала, у нас каждый год выпускается много таких же Чулпан. Главное — нужно ценить свою Родину, то место, где ты родился. Прощу ли я Чулпан — об этом сложно говорить, пусть ее простит Родина», — высказался Башаров.