Башаров призвал сбежавшую из России Хаматову вспомнить о Родине

Актер Марат Башаров не разделяет резкую критику спецоперации со стороны покинувшей Россию Чулпан Хаматовой. Артист призвал звезду вспомнить о своей Родине, передает издание Woman.
Башаров выразил недовольство насчет того, что Хаматова полностью забыла о существовании родного Татарстана. Дело в том, что малую родину артистка не посещала уже очень давно.
«Ну уехала и уехала, у нас каждый год выпускается много таких же Чулпан. Главное — нужно ценить свою Родину, то место, где ты родился. Прощу ли я Чулпан — об этом сложно говорить, пусть ее простит Родина», — высказался Башаров.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Шахназаров оценил творческие «способности» Чулпан Хаматовой.