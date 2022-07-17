Бартош: Сергей Шойгу поручением ВС РФ послал Киеву два убедительных сигнала

«После начала наступления ВС РФ по всем направлениям, противник будет вынужден рассредоточить свои войска по протяженности столкновений с российскими, начиная от северо-западных границ Украины, восточных и вплоть до юга», — рассказал Бартош «ПолитЭксперту».