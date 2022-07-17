Бартош: Сергей Шойгу поручением ВС РФ послал Киеву два убедительных сигнала

Военный эксперт Александр Бартош считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручением нарастить действия на всех направлениях на Украине послал сразу два сигнала киевской власти.
«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре», — говорится в заявлении российского военного ведомства о приказах Шойгу.
Бартош считает, что министр обороны РФ послал таким образом два сигнала Киеву. Во-первых, приказ был отдан для того, чтобы украинские военные не смогли сосредоточить свои силы на одном участке.
«После начала наступления ВС РФ по всем направлениям, противник будет вынужден рассредоточить свои войска по протяженности столкновений с российскими, начиная от северо-западных границ Украины, восточных и вплоть до юга», — рассказал Бартош «ПолитЭксперту».
Второй сигнал заключается в том, что ВС РФ готовы отбрасывать украинские силы от своих границ в Харьковской области, так Россия сумеет предотвратить обстрелы своих территорий.
«Это решение послужит символом для интенсификации действий, придания им новой динамики, поиска украинских целей для поражения нашими силами и средствами. Ракетами, артиллерией, авиацией», — подчеркнул Бартош.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.