Бармен в Греции выставил туристу счет в 25 тысяч рублей за шесть креветок

Иностранный турист решил поесть креветок в баре на курортном острове Миконос. Мужчина был шокирован счетом, который ему выдал бармен.
По словам путешественника, он знал о завышенных ценах данного заведения. Кроме того, его не смутил низкий рейтинг у ресторана в Сети. Мужчина был уверен, что персонал не сможет обмануть его.
«Я подумал, что если они попытаются обмануть меня, я скажу, чтобы они перестали дурачиться и назвали мне настоящие цены», — цитирует туриста издание The Sun.
Официанты не стали предлагать ему меню, а лишь рассказали об имеющимся ассортименте. Мужчина заказал две текилы, два пива и креветки, которых ему принесли в количестве шести штук.
Закончив трапезу, турист получил счет с суммой в 425 евро, которая примерно эквивалента 25 тыс. рублей. Однако он оставил за съеденное только 65 евро и пригрозил заявлением в полицию в ответ на разразившийся скандал.