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Бари Алибасов впервые высказался о романе с молодой помощницей

Бари Алибасов впервые высказался о романе с молодой помощницей
АГН Москва/Global Look Press

Популярный продюсер Бари Алибасов в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал о своих отношениях с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Мы давно развелись. Больше года назад. Я — завидный холостяк, но готов жениться. Правда, праздник должен быть устроен за счет невесты. Есть кандидатуры у меня. Я их пока проверяю», — отметил Алибасов.

После развода с актрисой начали ходить слухи о романе продюсера с помощницей Викторией. По словам Алибасова, свадьбы с девушкой у него не предвидится. Он развеял слухи о романе с Викторией.

«Никакой свадьбы у меня не было и не предполагается. У нас с помощницей производственные отношения. У нее своя семья есть из Украины. Тяжело им сейчас. Украинцы едут в Россию, чтобы выжить», — заявил Алибасов.

Отметим, что Алибасов и Федосеева-Шукшина по-прежнему высказываются друг о друге очень тепло и даже с любовью.

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