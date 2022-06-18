Бари Алибасов опроверг слухи о свадьбе с молодой помощницей

Звезда фильма «Калина красная» призналась, что ее шокировала новость о свадьбе Алибасова, с которым они в очень хороших отношениях. Кроме того, он постоянно называет ее своей любимой во время вечерних телефонных разговоров. Музыкант поторопился объясниться, что его чувства к актрисе не поддельные, и никаких отношений на стороне у него нет.