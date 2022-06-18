Бари Алибасов опроверг слухи о свадьбе с молодой помощницей

Музыкант и композитор Бари Алибасов оправдался перед актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной из-за слухов о свадьбе со своей помощницей Еленой.
Звезда фильма «Калина красная» призналась, что ее шокировала новость о свадьбе Алибасова, с которым они в очень хороших отношениях. Кроме того, он постоянно называет ее своей любимой во время вечерних телефонных разговоров. Музыкант поторопился объясниться, что его чувства к актрисе не поддельные, и никаких отношений на стороне у него нет.
«Лена — это моя помощница, которая работает со мной уже полтора года. У нее прекрасный муж, прекрасный сынок два метра десять сантиметров высоты», — рассказал Алибасов в студии программы «Пусть говорят».
В съемках шоу приняла участие и сама Елена. Она рассказала, что Федосеева-Шукшина часто приезжает в дом композитора. Тогда помощница уходит гулять с собакой, чтобы возлюбленные могли пообщаться наедине.