Новости0

Бари Алибасов опроверг слухи о свадьбе с молодой помощницей

Бари Алибасов опроверг слухи о свадьбе с молодой помощницей
АГН Москва/Global Look Press

Музыкант и композитор Бари Алибасов оправдался перед актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной из-за слухов о свадьбе со своей помощницей Еленой.

Звезда фильма «Калина красная» призналась, что ее шокировала новость о свадьбе Алибасова, с которым они в очень хороших отношениях. Кроме того, он постоянно называет ее своей любимой во время вечерних телефонных разговоров. Музыкант поторопился объясниться, что его чувства к актрисе не поддельные, и никаких отношений на стороне у него нет.

«Лена — это моя помощница, которая работает со мной уже полтора года. У нее прекрасный муж, прекрасный сынок два метра десять сантиметров высоты», — рассказал Алибасов в студии программы «Пусть говорят».

В съемках шоу приняла участие и сама Елена. Она рассказала, что Федосеева-Шукшина часто приезжает в дом композитора. Тогда помощница уходит гулять с собакой, чтобы возлюбленные могли пообщаться наедине.

алибасов свадьба слухи федосеева-шукшина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.