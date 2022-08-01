Бари Алибасов намерен подать в суд на экс-солиста «На-На» Левкина за воровство

Продюсер Бари Алибасов узнал, что бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин исполняет песни коллектива без его согласия. Из-за этого заслуженный артист России пришел в ярость.
Раньше Левкин и Алибасов весьма тепло отзывались друг о друге, однако этому пришел конец. Продюсер заявил, что не станет терпеть хамское поведение бывшего подопечного и обратится в суд.
«Левкин своим хамским воровством песен репертуара “На-На” обязательно доведет до уголовного дела. Однажды пожалел, но терпение лопнуло», — написал продюсер в соцсетях.
Тем не менее далеко не все поклонники оценили резкие высказывания Алибасова. Некоторые посоветовали 75-летнему артисту спокойней отнестись к этой ситуации и «не рубить с плеча».