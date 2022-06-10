Бард Александр Новиков прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой за границу

Композитор и бард Александр Новиков высказался об отъезде певицы Аллы Пугачевой в Израиль. Он заявил, что не понимает поступка артистки.
Исполнительница хита «Миллион алых роз» покинула Россию после начала специальной операции на Украине. Ее супруг, шоумен Максим Галкин неоднократно позволял себе колкие высказывания в адрес Москвы, вставшей на защиту мирного населения Донбасса.
Новиков считает, что Пугачева сделала многое для российской культуры. Он не понимает, почему Примадонна перебралась за границу.
«Зачем ей надо было уезжать? Она ничего плохого стране не сделала, ничего крамольного не сказала, чтобы куда-то бежать», — высказался бард в интервью для «АиФ».
Ранее журналистам удалось задать несколько вопросов вокалистке. Она призналась, что планирует вернуться домой к осени, к началу нового учебного года. Пока ее дети Лиза и Гарри учатся онлайн.