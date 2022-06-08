Барбара Брыльска поделилась переживаниями из-за запрета русской культуры на Западе

Польская актриса Барбара Брыльска, известная по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», поделилась переживаниями из-за отмены русской культуры в западных странах.
Артистка честно призналась, что ей тяжело говорить о заполонившем Запад феномене, поскольку прекрасно знает русский народ, который «добрый, романтичный». И отдельно нужно сказать о русской культуре, подчеркнула она.
«От происходящего грустно. Я знаю и россиян, и украинцев. Я работала с ними. У меня много друзей. Жаль», – прокомментировала актриса запрет русской культуры на Западе изданию «Абзац».
Недавно у артистки был день рождения. Брыльска была тронута, получив поздравление от россиян.
Отмена русской культуры на Запада вызывает недоумение у многих деятелей искусства. Актер Владимир Машков считает новомодный тренд дикостью и посоветовал Западу «отменить какое-нибудь полушарие в мозге».