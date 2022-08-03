Баранец заявил о панике у американских генералов после провокации США на Тайване

«Температура назревающего конфликта уже достигает запредельных делений. С одной стороны, американцы дерзят по-прежнему, с другой – китайцы явно не собираются смиренно складывать лапки. Хочу обратить внимание, что Китай уже одержал первую победу. В этом опасном матче уже 1:0 в пользу КНР. Ведь самолет с бабушкой должен был прибыть в Тайбэй еще вчера, но в последний момент американские генералы закатили истерику и завернули самолет, что и обеспечило победу Пекина в схватке за Тайвань», — рассказал Баранец.