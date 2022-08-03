Баранец заявил о панике у американских генералов после провокации США на Тайване

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что США очень рассчитывают развязать новый конфликт в Тихоокеанском регионе, провоцируя Китай своей выходкой с отправкой на Тайвань Нэнси Пелоси.
Баранец в беседе с журналистом Романом Головановым высказался о намерении США спровоцировать Китай, подчеркнув, что Вашингтон явно нацелился не на того противника, которого можно безбоязненно дразнить.
«Температура назревающего конфликта уже достигает запредельных делений. С одной стороны, американцы дерзят по-прежнему, с другой – китайцы явно не собираются смиренно складывать лапки. Хочу обратить внимание, что Китай уже одержал первую победу. В этом опасном матче уже 1:0 в пользу КНР. Ведь самолет с бабушкой должен был прибыть в Тайбэй еще вчера, но в последний момент американские генералы закатили истерику и завернули самолет, что и обеспечило победу Пекина в схватке за Тайвань», — рассказал Баранец.
Он подчеркнул, что ни одна из сторон не может отступить в этой ситуации, иначе продемонстрирует всему миру слабость, потеряв позиции на геополитической арене. Американцы отступились один раз, но наверняка захотят отыграться в следующем раунде противостояния.