Российские войска не должны забывать об обещании президента Украины Владимира Зеленского организовать наступление ВСУ на Херсон.
Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. Он отметил, что украинская армия может нарастить группировку на Херсонском направлении. По его словам, российские войска в настоящее время сосредоточены на освобождении Славянска и Краматорска, однако и о возможном наступлении ВСУ забывать нельзя.
«Сейчас нам надо разобраться, что там Киев готовит нам под Херсоном. Шевеление есть. Зеленский говорит, что там будет генеральное контрнаступление», — объяснил Баранец.
Он также указал на нелогичность действий ВСУ. Украинские военные повредили железнодорожный мост через Днепр, ведущий в Херсон, однако он может понадобиться им, если они решат наступать в этом направлении.