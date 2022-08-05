Баранец заявил о нелогичности действий украинских войск на Херсонском направлении

Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. Он отметил, что украинская армия может нарастить группировку на Херсонском направлении. По его словам, российские войска в настоящее время сосредоточены на освобождении Славянска и Краматорска, однако и о возможном наступлении ВСУ забывать нельзя.