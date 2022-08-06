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Баранец: Залужный убедил Зеленского «не лезть на рожон» к россиянам под Херсоном

Баранец: Залужный убедил Зеленского «не лезть на рожон» к россиянам под Херсоном
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Высшее руководство ВСУ осознало, что российская армия серьезно укрепилась под Херсоном, и теперь планы Киева серьезно изменились. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с журналистами издания «Украина.ру».

Он напомнил, что полтора месяца назад Киев заявлял о якобы готовящемся «генеральном сражении» в районе Херсона, но последние недели показали, как сильно изменилась обстановка на Херсонском направлении.

Сейчас Вооруженные силы Украины, считает Баранец, отказались от планируемого наступления и теперь перебросят свои силы в Николаев.

Баранец не исключил, что украинский президент Владимир Зеленский отказался идти в наступления после уговоров главкома ВСУ Валерия Залужного

«Сейчас пришла новая информация. Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение», – заявил Баранец.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

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