Баранец: Залужный убедил Зеленского «не лезть на рожон» к россиянам под Херсоном

«Сейчас пришла новая информация. Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение», – заявил Баранец.