Баранец: ВСУ жертвуют бойцами теробороны для отступления кадровых военных

Командование ВСУ оставляет на позициях бойцов территориальной обороны, чтобы они прикрывали отступление кадровых военнослужащих, полагает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
В беседе с Ura.ru он отметил, что такая тактика приводит к большим потерям среди украинской теробороны. ВСУ отступают, задерживаясь в промышленных зонах и цепляясь за крупные населенные пункты, добавил Баранец.
«На позициях, с которых они уходят, оставляют людей из территориальной обороны, как они называют “мясо”, чтобы не жертвовать теми, кто много повоевал, кто кадровый. Священник в Днепре сказал, что он за неделю 700 человек похоронил», — отметил военный обозреватель «КП».
По его словам, украинские войска любят прятаться за промышленные объекты и заводы, а также прикрываться спинами мирных жителей.