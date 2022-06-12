Баранец: ВСУ жертвуют бойцами теробороны для отступления кадровых военных

«На позициях, с которых они уходят, оставляют людей из территориальной обороны, как они называют “мясо”, чтобы не жертвовать теми, кто много повоевал, кто кадровый. Священник в Днепре сказал, что он за неделю 700 человек похоронил», — отметил военный обозреватель «КП».