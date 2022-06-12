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Баранец: ВСУ жертвуют бойцами теробороны для отступления кадровых военных

Баранец: ВСУ жертвуют бойцами теробороны для отступления кадровых военных
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Командование ВСУ оставляет на позициях бойцов территориальной обороны, чтобы они прикрывали отступление кадровых военнослужащих, полагает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В беседе с Ura.ru он отметил, что такая тактика приводит к большим потерям среди украинской теробороны. ВСУ отступают, задерживаясь в промышленных зонах и цепляясь за крупные населенные пункты, добавил Баранец.

«На позициях, с которых они уходят, оставляют людей из территориальной обороны, как они называют “мясо”, чтобы не жертвовать теми, кто много повоевал, кто кадровый. Священник в Днепре сказал, что он за неделю 700 человек похоронил», — отметил военный обозреватель «КП».

По его словам, украинские войска любят прятаться за промышленные объекты и заводы, а также прикрываться спинами мирных жителей.

Баранец ВСУ тероборона Украина
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