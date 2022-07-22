Баранец: ВС РФ ведут подготовку к крупному наступлению на Славянск и Краматорск

Российская армия готовится нанести сокрушительный удар по подразделениям ВСУ в славянско-краматорской агломерации и тем самым прекратить обстрелы городов Донбасса украинскими националистами. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Части ВС РФ ведут подготовку к крупному наступлению на Славянск и Краматорск, именно с этим связан приказ главы российского Минобороны Сергея Шойгу о подавлении дальнобойного оружия ВСУ, отметил Виктор Баранец в интервью изданию «Украина.ру».
«Этого оружия немало. У американцев хватило “ума” и антироссийской злости, чтобы накачать украинскую армию дальнобойным и высокоточным оружием», — отметил военный обозреватель «КП».
Баранец подчеркнул, что ликвидация гаубиц M-777 и систем залпового огня HIMARS украинской армии резко снизит интенсивность вражеских ударов по Донецку и другим населенным пунктам ДНР.