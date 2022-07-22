Баранец: ВС РФ ведут подготовку к крупному наступлению на Славянск и Краматорск

Части ВС РФ ведут подготовку к крупному наступлению на Славянск и Краматорск, именно с этим связан приказ главы российского Минобороны Сергея Шойгу о подавлении дальнобойного оружия ВСУ, отметил Виктор Баранец в интервью изданию «Украина.ру».