Баранец: Украина придерживается наивной позиции по переговорам с Россией

«Украинцы надеются, что уже к концу июля — началу августа они смогут развернуть «могучее наступление» на российскую армию, и вполне серьезно рассчитывают, что Москва «сядет на задние лапки» и побежит за стол переговоров. Это вполне стандартная и наивная украинская формула в духе Арахамии», — отметил Баранец.