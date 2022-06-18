Баранец: Украина придерживается наивной позиции по переговорам с Россией

Украинские власти избрали понятную и наивную формулу в вопросе переговоров с Россией, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
В беседе с изданием News.ru он таким образом прокомментировал слова украинского переговорщика Давида Арахамии, который назвал август в качестве возможного срока для следующего этапа переговоров.
«Украинцы надеются, что уже к концу июля — началу августа они смогут развернуть «могучее наступление» на российскую армию, и вполне серьезно рассчитывают, что Москва «сядет на задние лапки» и побежит за стол переговоров. Это вполне стандартная и наивная украинская формула в духе Арахамии», — отметил Баранец.
По словам обозревателя «КП» в этих условиях России необходимо сделать упор на уничтожение военной техники, которую поставляют Киеву западные союзники.