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Баранец: Украина придерживается наивной позиции по переговорам с Россией

Баранец: Украина придерживается наивной позиции по переговорам с Россией
Федеральное агентство новостей

Украинские власти избрали понятную и наивную формулу в вопросе переговоров с Россией, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В беседе с изданием News.ru он таким образом прокомментировал слова украинского переговорщика Давида Арахамии, который назвал август в качестве возможного срока для следующего этапа переговоров.

«Украинцы надеются, что уже к концу июля — началу августа они смогут развернуть «могучее наступление» на российскую армию, и вполне серьезно рассчитывают, что Москва «сядет на задние лапки» и побежит за стол переговоров. Это вполне стандартная и наивная украинская формула в духе Арахамии», — отметил Баранец.

По словам обозревателя «КП» в этих условиях России необходимо сделать упор на уничтожение военной техники, которую поставляют Киеву западные союзники.

арахмия Баранец Россия Украина
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