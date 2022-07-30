Баранец: удар по пленным националистам «Азова» координировали западные военные специалисты

Удар ВСУ по следственному изолятору в Еленовке, где погибли не менее 50 националистов батальона «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела), координировали американские военные специалисты, сообщил ФАН военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.
Он напомнил, что украинская разведка знала, где находятся пленные, поскольку перевод националистов «Азова» в изолятор в Еленовке был согласован с властями ДНР. Естественно, об этом сообщили иностранным советникам, которые приняли такое решение, уверен Баранец.
Обозреватель отметил, что на месте удара уже находят части ракет американской РСЗО HIMARS, подчеркнув, что за очередной провокацией Киева, осуществленной с целью обвинения России, стоит Вашингтон.
Баранец рассказал еще об одной провокации Украины. В Славянске, по словам обозревателя, украинских военных переодевают русских солдат, после чего те грабят мирной население под камерами иностранных корреспондентов. То же самое и здесь, во всем пытаются очернить россиян и выставить их преступниками, подытожил Баранец.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела