Баранец: удар по пленным националистам «Азова» координировали западные военные специалисты

Баранец рассказал еще об одной провокации Украины. В Славянске, по словам обозревателя, украинских военных переодевают русских солдат, после чего те грабят мирной население под камерами иностранных корреспондентов. То же самое и здесь, во всем пытаются очернить россиян и выставить их преступниками, подытожил Баранец.