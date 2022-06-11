Баранец: тероборона Украины стала «пушечным мясом» для прикрытия отступающих солдат ВСУ

Регулярная украинская армия стала использовать участников территориальной обороны в качестве «пушечного мяса», прикрывая таким образом отступление, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
В комментарии для Ura.ru он отметил, что такая тактика стала очень популярна среди украинских солдат.
«Когда они отступают, на позициях, с которых они уходят, оставляют людей из территориальной обороны, как они называют “мясо”, чтобы не жертвовать теми, кто много повоевал, кто кадровый», — разъяснил Виктор Баранец.
Собеседник журналистов отметил, что жертвами такого подхода ВСУ уже стали сотни участников теробороны. Только в городе Днепр за неделю успели похоронить 700 человек, брошенных украинскими солдатами для прикрытия отступления.