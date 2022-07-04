Баранец: российский ядерный центр позволит выявить тайные испытания стратегических вооружений в США

Министерство обороны России создало центр регистрации ядерных взрывов, который позволит обнаружить американские тайные испытания стратегических вооружений, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
В беседе с «ПолитРоссией» он отметил, что американцы скрывают свои ядерные испытания, поскольку по международным договоренностям они запрещены. Однако теперь Москва имеет возможность выявить скрытые тесты такого оружия в США, заявил Баранец.
«Чтобы нас не оставили в дураках, мы создали Центр регистрации ядерных взрывов на планете. Мы покажем всему миру, что США на самом деле занимаются разработкой ядерного оружия», — сказал военный обозреватель «КП».
Запуск центра регистрации ядерных взрывов состоялся 4 июля, он будет отслеживать ядерные взрывы в круглосуточном режиме, отметили в МО РФ.