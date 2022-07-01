Баранец рассказал, как можно уничтожить РСЗО HIMARS на Украине

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предложил способ уничтожения американских реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине.
В беседе с изданием URA.RU он заявил, что российские войска могут наносить удары по огневым позициям этих РСЗО крылатыми ракетами «Калибр» и «Искандер».
«У нас есть чем очень хорошо бить издалека. У нас есть “Искандеры”. Сколько “Калибр” летит? 2600 километров. Сколько “Искандер” летит? Простая ракета 500, а не простая 2500 километров. Есть беспилотники, которые летят на 150 километров. Инструменты уничтожения HIMARS есть, но это добавило нам новой головной боли», — сказал Баранец.
Обозреватель «КП» подчеркнул, что необходимо уничтожать эти РСЗО сразу же, как только они появляются на Украине, поскольку благодаря ним у ВСУ удлинилось плечо поражения российских войск.