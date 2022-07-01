Новости0

Баранец рассказал, как можно уничтожить РСЗО HIMARS на Украине

Баранец рассказал, как можно уничтожить РСЗО HIMARS на Украине
Федеральное агентство новостей

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предложил способ уничтожения американских реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине.

В беседе с изданием URA.RU он заявил, что российские войска могут наносить удары по огневым позициям этих РСЗО крылатыми ракетами «Калибр» и «Искандер».

«У нас есть чем очень хорошо бить издалека. У нас есть “Искандеры”. Сколько “Калибр” летит? 2600 километров. Сколько “Искандер” летит? Простая ракета 500, а не простая 2500 километров. Есть беспилотники, которые летят на 150 километров. Инструменты уничтожения HIMARS есть, но это добавило нам новой головной боли», — сказал Баранец.

Обозреватель «КП» подчеркнул, что необходимо уничтожать эти РСЗО сразу же, как только они появляются на Украине, поскольку благодаря ним у ВСУ удлинилось плечо поражения российских войск.

Баранец вс рф рсзо himars
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.