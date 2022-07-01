Баранец рассказал, как можно уничтожить РСЗО HIMARS на Украине

«У нас есть чем очень хорошо бить издалека. У нас есть “Искандеры”. Сколько “Калибр” летит? 2600 километров. Сколько “Искандер” летит? Простая ракета 500, а не простая 2500 километров. Есть беспилотники, которые летят на 150 километров. Инструменты уничтожения HIMARS есть, но это добавило нам новой головной боли», — сказал Баранец.