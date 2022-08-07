Баранец перечислил, чем удивляет арсенал ВС РФ на Украине

Россия применяет на Украине не только зарекомендовавшие себя боевые системы, но и высокотехнологичные новинки, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
В беседе с «Украина.ру» Баранец сообщил, что все применяемые на Украине вооружения можно поделить на хорошо известные, современные и новинки, которые до спецоперации еще ни разу не бывали в бою. К таким «сверхновым» Баранец отнес снайперские винтовки «Сумрак». Обозреватель отметил отдельно и открывшиеся новые возможности у испытанных систем, таких как «Бук-М3», который оказался способен сбивать американские ракеты.
«Как сказал один офицер, это оружие показало такие резервы, которые даже не были заложены в тактико-технические резервы», — отметил эксперт.
Ранее Баранец заявил, что российские военные могут опробовать новые гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые через пару месяцев начнут поступать в ВМФ РФ.