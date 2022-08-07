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Баранец перечислил, чем удивляет арсенал ВС РФ на Украине

Баранец перечислил, чем удивляет арсенал ВС РФ на Украине
Минобороны РФ

Россия применяет на Украине не только зарекомендовавшие себя боевые системы, но и высокотехнологичные новинки, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В беседе с «Украина.ру» Баранец сообщил, что все применяемые на Украине вооружения можно поделить на хорошо известные, современные и новинки, которые до спецоперации еще ни разу не бывали в бою. К таким «сверхновым» Баранец отнес снайперские винтовки «Сумрак». Обозреватель отметил отдельно и открывшиеся новые возможности у испытанных систем, таких как «Бук-М3», который оказался способен сбивать американские ракеты.

«Как сказал один офицер, это оружие показало такие резервы, которые даже не были заложены в тактико-технические резервы», — отметил эксперт.

Ранее Баранец заявил, что российские военные могут опробовать новые гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые через пару месяцев начнут поступать в ВМФ РФ.

Баранец вс рф Украина
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