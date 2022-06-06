Баранец одним фактом объяснил, почему реакция России на вступление Финляндии в НАТО удивила Запад

Руководитель финской разведки Антти Пелттари заявил, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО, при этом он считает этот факт удивительным, сообщает Financial Times. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал «Народным Новостям», почему вступление страны в Альянс не вызывает беспокойства со стороны Москвы.
«Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивный момент также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», — высказался Пелттари.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал НН, что реакция России на желание Финляндии вступить в НАТО является абсолютно нормальной.
«Поднимать визг по этому поводу бесполезно. Нет смысла унижать себя перед маленькой Финляндией, которая не представляет военной угрозы как самостоятельная единица. Она представляет угрозу только в том случае, если на ее территории будут размещены натовские базы. Тогда будет другой разговор», — рассказал военный эксперт.
По словам Баранца, в настоящее время вопрос о вступлении Финляндии в НАТО не решен. Он подчеркнул, что в руководстве НАТО понимают, что есть страны, которые не дадут добро на вступление страны в Альянс.
«Молчание и спокойствие России, о котором говорит начальник финской разведки, разумно и объяснимо. Конечно, неприятно, что одна из стран-соседей собирается в НАТО, но Москва не может повлиять на это. Но когда страна войдет в Альянс, а на ее территории у наших границ появятся объекты НАТО, тогда России ничего не помешает разместить там несколько бригад «Искандеров». Мы будем держать эти объекты под прицелом», — подытожил наш собеседник.
Напомним, что Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации. В мае Хельсинки и Стокгольм подали заявки на присоединение к НАТО, но в настоящее время их рассмотрение заблокировала Турция.
Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.