Баранец одним фактом объяснил, почему реакция России на вступление Финляндии в НАТО удивила Запад

«Молчание и спокойствие России, о котором говорит начальник финской разведки, разумно и объяснимо. Конечно, неприятно, что одна из стран-соседей собирается в НАТО, но Москва не может повлиять на это. Но когда страна войдет в Альянс, а на ее территории у наших границ появятся объекты НАТО, тогда России ничего не помешает разместить там несколько бригад «Искандеров». Мы будем держать эти объекты под прицелом», — подытожил наш собеседник.