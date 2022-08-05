Баранец объяснил тактику ВС РФ при наступлении в Соледаре на севере ДНР

Артиллерия Вооруженных сил Украины заставила российские войска замедлить продвижение у Соледара, чтобы избежать ненужных потерь, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
В комментарии для издания «Украина.ру» он объяснил тактику, которую ВС РФ используют на севере ДНР. Изначально военные стараются подавить вражескую артиллерию.
«Мы должны беречь его величество солдата и офицера. Безмозгло лезть на хорошо укрепившегося противника нельзя. Это не наша тактика. И на часы командиры не поглядывают. Не обращают внимания на реплики нетерпеливых обывателей», — рассказал Баранец.
Он также отметил, что союзные войска действительно закрепились у окраин завода Knauf, однако цеха предприятия представляют собой идеальный укрепрайон для отступающего противника.