Баранец объяснил тактику ВС РФ при наступлении в Соледаре на севере ДНР

«Мы должны беречь его величество солдата и офицера. Безмозгло лезть на хорошо укрепившегося противника нельзя. Это не наша тактика. И на часы командиры не поглядывают. Не обращают внимания на реплики нетерпеливых обывателей», — рассказал Баранец.