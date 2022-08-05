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Баранец объяснил тактику ВС РФ при наступлении в Соледаре на севере ДНР

Баранец объяснил тактику ВС РФ при наступлении в Соледаре на севере ДНР
Федеральное агентство новостей

Артиллерия Вооруженных сил Украины заставила российские войска замедлить продвижение у Соледара, чтобы избежать ненужных потерь, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В комментарии для издания «Украина.ру» он объяснил тактику, которую ВС РФ используют на севере ДНР. Изначально военные стараются подавить вражескую артиллерию.

«Мы должны беречь его величество солдата и офицера. Безмозгло лезть на хорошо укрепившегося противника нельзя. Это не наша тактика. И на часы командиры не поглядывают. Не обращают внимания на реплики нетерпеливых обывателей», — рассказал Баранец.

Он также отметил, что союзные войска действительно закрепились у окраин завода Knauf, однако цеха предприятия представляют собой идеальный укрепрайон для отступающего противника.

Баранец вс рф ВСУ ДНР Донбасс спецоперация
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